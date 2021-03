Wie die Forchheimer Polizei mitteilt, konnte am Samstagmittag eine Zeugin beim Spaziergang in der Fackendorfer Straße in Hausen (Landkreis Forchheim) beobachten, wie ein Mann ein Kind mit Gewalt neben sich herzog und dem Kind sogar mit der Hand ins Gesicht schlug.

Da die Zeugin jedoch kein Handy mit sich führte und erst einige Minuten später die Polizei verständigen konnte, verlief eine daraufhin durchgeführte Fahndung der Beamten der Polizei Forchheim im Nahbereich ergebnislos.

Landkreis Forchheim: Mann soll Kind neben sich hergezogen und geschlagen haben

Zur Klärung des Sachverhaltes sucht die Polizei nun nach dem Mann. Leider liegt nur eine vage Beschreibung vor. Er wird folgendermaßen beschrieben:

Graue Haare

Führte einen Rucksack mit sich

Das Kind in seiner Begleitung wird folgendermaßen beschrieben:

Blondes Haar

Bekleidet mit einer grauen Steppjacke

Mögliche Hinweise erbittet die Forchheimer Polizei unter der Telefonnummer 09191 / 7090 0.

