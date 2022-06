Die Amtszeit der bisherigen Kirschenkönigin Rebecca I. ging zu Ende und eine neue Kirschenkönigin der Fränkischen Schweiz wurde gefunden. In einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren durch den Landkreis Forchheim hat sich Lena Mirschberger unter den Mitbewerberinnen durchgesetzt.

Wie das Landratsamt Forchheim berichtet, fällte die Entscheidung eine Jury aus Fachvertretern des Obstbaus, Tourismus und der Wirtschaftsförderung sowie den Obstgenossenschaften in der Fränkischen Schweiz.

Lena I. sei nun in einer feierlichen Veranstaltung in der Sparkasse Forchheim der Öffentlichkeit vorgestellt und in ihr neues Amt eingeführt worden. Sie ist demnach 19 Jahre alt, wohnhaft in Sollenberg, einem Ortsteil der Stadt Gräfenberg, im Landkreis Forchheim und "von Kindesbeinen an mit dem heimatlichen Kirschenanbau vertraut".

"Diese Kenntnis und Überzeugung für die Region strahlt sie in hervorragender Weise aus. Als Kirschenkönigin wird sie in fränkischer Tracht bei zukünftigen Veranstaltungen das Produkt Kirsche repräsentieren. Eine der ersten Gelegenheiten dazu bietet die Eröffnung des Fränkischen Kirschenfestes in Pretzfeld am Freitag, 15. Juli 2022", erklärt die Behörde.

Die Amtszeit der neuen Kirschenkönigin dauere in der Regel zwei Jahre.