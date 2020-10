Am späten Sonntagabend (25. Oktober 2020) haben Landwirte im Kreis Forchheim vor dem Lidl-Zentrallager in Eggolsheim demonstriert. Das meldet das Polizeipräsidium Oberfranken in einer Pressemitteilung. Die Landwirte waren mit ihren Traktoren vorgefahren. Die Polizei Forchheim war vor Ort. Näheres ist noch nicht bekannt.