In diesem Jahr kann der bundesweite Girls'- und Boys'Day am Donnerstag 28. April 2022 erstmals auch in Einrichtungen des Landkreises Forchheim wieder in Präsenz stattfinden, freut sich Landrat Hermann Ulm. Beim Girls'Day haben Mädchen die Möglichkeit, Berufsfelder zu entdecken, die sie bei der Berufsorientierung eher selten in Betracht ziehen.

Handwerksbetriebe, Unternehmen und ähnliche Einrichtungen bieten am Girls'Day Veranstaltungen für Mädchen in handwerklichen, technischen oder naturwissenschaftlichen Bereichen an und informieren dabei praxisbezogen über die jeweiligen Tätigkeiten.

Parallel dazu können Jungen beim Boys'Day einen Einblick in die Bereiche Erziehung, Soziales, Gesundheit, Pflege oder andere, für Männer eher untypische Berufsfelder, erhalten. Beteiligen können sich alle Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse.

Girls‘Day bei Landkreiseinrichtungen

Für das Landratsamt Forchheim hat die Gleichstellungsbeauftragte Christine Galster in Abstimmung mit den jeweiligen Verantwortlichen zum Girls‘- und Boys‘Day 2022 für die Schülerinnen und Schüler wieder ein Angebot in den verschiedenen Landkreis-Einrichtungen koordiniert.

An diesem Tag werden mehrere Mädchen auf dem Kreisbauhof Neuses die beruflichen Tätigkeiten eines Schreiners, Malers oder Straßenwärters kennenlernen und dabei insbesondere praktische Erfahrungen sammeln. Des Weiteren haben sich einige Schülerinnen für das Entsorgungszentrum Deponie Gosberg angemeldet, um einen Einblick in das Berufsfeld einer Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft (u. a. im Untersuchungslabor, der Sickerwasserbehandlung, den elektrischen Anlagen oder der fachgerechten Problemmüllentsorgung) zu bekommen. Erstmals wird sich eine Schülerin beim Obstinformationszentrum in Hiltpoltstein vor Ort eingehend über den Beruf einer Gärtnerin-Fachrichtung Obstbau informieren.

Boys'Day im Wildpark Hundshaupten

Am gleichen Tag beteiligt sich der Wildpark Hundshaupten am Boys'Day 2022 und vermittelt hierbei den angemeldeten Schülern anhand praktischer Arbeiten das Tätigkeitsfeld eines Tierpflegers; eines Berufes, der zuletzt überwiegend von weiblichen Personen ergriffen wurde.

Die Homepage mit weiteren Informationen zum Aktionstag und alle eingetragenen Angebote sind im Internet unter www.girls-day.de und www.boys-day.de zu finden. Hier finden die Eltern zum Beispiel auch die entsprechenden Formulare für die Schul-Freistellung, ggf. die Einwilligungserklärung für Fotoaufnahmen und es stehen für die Schülerinnen und Schüler Arbeitsblätter zur Vorbereitung auf den Girls‘- bzw. Boy’Day zur Verfügung.