In erwartungsvoller Spannung auf schöne Überraschungen freuen sich die meisten Menschen auf Weihnachten – ein friedvolles Fest im Kreis ihrer Familie. Doch steigende Preise, zu hohe Erwartungen und zu viel Nähe führen dann oftmals zu Konflikten, die manchmal sogar in Streit und Gewalt münden. Die Gleichstellungsstelle des Landratsamtes Forchheim informiert über Beratungsangebote und gibt Tipps.

Tipps zur Deeskalation von Streit und Vermeidung von Gewalt:

Bereits beim Einkaufen und den Vorbereitungen genügend Zeit einplanen

Nicht zu viele Termine und Verpflichtungen wahrnehmen

Sich Zeit nehmen, für Sparziergänge, Spiele/Filmabende, was einem selbst oder den engen Familienangehörigen guttut

bei drohender Eskalation das Zimmer verlassen

Aber dennoch kommt es leider immer wieder auch zu häuslicher Gewalt.

Informations- und Beratungsangebote bei häuslicher Gewalt

Hilfetelefon 08000 116 016

Eine erste wichtige Anlaufstelle kann dann das Hilfetelefon gegen Gewalt an Frauen sein, sagt Gleichstellungsbeauftragte des Landratsamtes. Es bietet an 365 Tagen rund um die Uhr eine professionelle und qualifizierte Beratung in 17 Fremdsprachen an.

Unter der Rufnummer 08000 116 016 sowie online unter www.hilfetelefon.de können sich von Gewalt betroffene Personen, aber auch Menschen aus deren sozialem Umfeld und Fachkräfte anonym, vertraulich und kostenfrei beraten lassen.

Im Rahmen dieser niederschwelligen Erstberatung gibt es Hinweise und Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten und den Betroffenen werden Wege aus der physischen, psychischen oder digitalen Gewalt aufgezeigt.

Schwerpunktsachbearbeiterin für Häusliche Gewalt bei der Polizei

Polizeiinspektion Forchheim: Tel. 09191 7090-0

Polizeiinspektion Ebermannstadt: Tel. 09194 7388-0

Frauenhaus Bamberg bietet Beratung und Unterkunft

Bedrohte und misshandelte Frauen können sich auch an das Frauenhaus Bamberg wenden, Tel. 0951 58280 – rund um die Uhr- oder www.skf-bamberg.de.

Das Beratungsangebot des Frauenhauses beinhaltet u. a. die Unterstützung in akuten Krisensituationen oder bei der Wahrnehmung von Ansprüchen und Interessen der Frauen sowie die Hilfe bei der Bewältigung der Gewalterfahrung.

Eine Unterkunft im Frauenhaus bietet eine sichere geschützte Wohnmöglichkeit, wobei jede Frau ein eigenes Zimmer für sich (und ihre Kinder) erhält, jedoch den Tagesablauf selbständig und eigenverantwortlich gestalten kann; Frauen ohne eigenes Einkommen haben Anspruch auf soziale Leistungen.

Weißer Ring e.V.: Tel. 09545 509099

Der Weiße Ring, Außenstelle Forchheim, bietet u. a. Beratung und Opferhilfe bei Gewaltdelikten, Stalking, usw. und unterstützt vergewaltigte Frauen beispielsweise mit einem rechtsmedizinischen Untersuchungsscheck zur Beweissicherung.

Nummer gegen Kummer:

Für Jugendliche 0800 1110333

Für Erwachsene 0800 1110550

