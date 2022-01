Landkreis Forchheim vor 1 Stunde

Wirtschaftsförderung

Fördermittel und Darlehen für Innovationen und Investitionen - so kriegt ihr sie

Am Dienstag, 25. Januar, bietet die Wirtschaftsförderung des Landkreises Forchheim einen Online-Beratungstag an. In den Einzelgesprächen wird über Fördermittel und Darlehen für Innovationen und Investitionen informiert.