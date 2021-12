Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Forchheim bietet am Donnerstag, 23. Dezember 2021, wieder eine kostenlose telefonische oder virtuelle Beratung als Online-Meeting in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer und den Aktivsenioren Bayern e.V. für Unternehmer, Selbständige und solche, die es werden wollen, an.

Die Experten beantworten Fragen zu verschiedenen Bereichen, von der Existenzgründung über die Existenzsicherung und Finanzierung, bis hin zur Unternehmensnachfolge, wie das Landratsamt Forchheim mitteilt.

Da es sich um Einzelberatungen (je 45 Minuten) handelt, ist eine Anmeldung bis spätestens Dienstag, 21. Dezember 2021, erforderlich. Diese erfolgt über die Wirtschaftsförderung unter der Telefon-Nr. 09191 / 86-1021 oder per Email an: Wifoe@Lra-Fo.de.

Weitere Termine der Wirtschaftsförderung findet ihr auch im Internet unter www.landkreis-forchheim.de .