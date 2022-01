Ab Montag, 31.01.2022, hält die Buslinie 222, Abfahrt 6:53 Uhr ab Kleingesee Ost nach Ebermannstadt Schulzentrum zusätzlich um 7:15 Uhr in Unterzaunsbach und um 7:17 Uhr in Wannbach Kirche, wie das Landratsamt Forchheim berichtet.

Bei der Schülerheimfahrt um 13:03 Uhr ab Ebermannstadt Schulzentrum wird zusätzlich um 13:09 Uhr in Wannbach Kirche und 13:11 Uhr in Unterzaunsbach nur zum Aussteigen gehalten.

Die Buslinie 223, Abfahrt 6:44 Uhr ab Pommer nach Gräfenberg Schulzentrum bedient zusätzlich um 7:13 Uhr die Haltestelle Oberehrenbach Siedlung.

Die Abfahrt an der Haltestelle Kasberg Feuerwehrhaus ist 4 Min. später, um 7:20 Uhr. Die Ankunft in Gräfenberg am Schulzentrum ist ebenfalls 4 Min. später, um 7:24 Uhr.