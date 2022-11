Landkreis Forchheim: Mehrere bedrohte Tierarten in Region entdeckt

"Beachtliches Vorkommen": Studie mit überraschenden Ergebnissen

Studie mit überraschenden Ergebnissen Feuersalamander und Knoblauchkröte : Darum fühlen sich die seltenen Tiere hier wohl

und : Darum fühlen sich die Artenrückgang dramatisch: Das sind die Hintergründe

Zwei Jahre haben Experten im Auftrag des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU) die Verbreitung und den Bestand ausgewählter Tierarten im Landkreis Forchheim ermittelt. Nun liegen die Ergebnisse dieser Naturschutzfachkartierung vor, das teilt das LfU in einer Pressemitteilung mit. Für die Kartierung wurden auf ausgewählten Flächen im Landkreis Vorkommen von Reptilien, Vögeln, Amphibien, Tagfaltern, Libellen und Heuschrecken überprüft. Dabei seien Nachweise von bemerkenswerten Tierarten erbracht worden.

Landkreis Forchheim: Feuersalamander, Wendehals und Co. - diese bedrohten Tierarten sind gesichtet worden

Für den Landkreis sei ein beachtliches Vorkommen vom Wendehals dokumentiert worden, so das Bayerische Landesamt für Umwelt. Diese deutschlandweit gefährdete Vogelart habe vor allem in den Streuobstbereichen des Landkreises Forchheim einen Verbreitungsschwerpunkt. Alte Baumbestände mit Bruthöhlen, magere Wiesen, und Feldraine, auf denen der Wendehals seine Nahrung findet, seien dafür die Voraussetzung. Für die Vogelarten Heidelerche und der Flussregenpfeifer konnten wenige Brutnachweise erbracht werden.

Der Feuersalamander, in anderen Gegenden Bayerns aufgrund einer Pilzerkrankung stark bedroht, sei im Kreis Forchheim in geeigneten Lebensräumen noch regelmäßig anzutreffen. Auch der Heidegrashüpfer sei auf Magerrasen noch vorhanden. Bei den Libellen habe es Neuentdeckungen wie die Pokaljungfer und die Feuerlibelle gegeben, deren Auftreten auf die Klimaerwärmung zurückgeführt werde. Der Bestand des See- und Springfroschs oder der Großen Heidelibelle habe sich ebenfalls gut entwickelt, berichtet das LfU.

Laut LfU-Pressebericht zeigen die Ergebnisse allerdings auch Rückgänge von Arten und Individuen, insbesondere bei Tagfaltern und Amphibien. Darunter falle die Knoblauchkröte und Kreuzkröte oder die Gefleckte Keulenschrecke, aber auch ehemals häufigere Arten wie Grasfrosch, Teich- und Bergmolch oder der Frühlings-Mohrenfalter. Manche Arten sind nur noch in Restbeständen vorhanden wie die Rotflügelige Schnarrschrecke oder sie haben sich aus Teilen des früheren Verbreitungsgebietes zurückgezogen wie die Glänzende Binsenjungfer oder der Laubfrosch.

Bayerisches Landesamt für Umwelt erklärt Ursache des Artenrückgangs

Die Ursachen für den Rückgang von Arten seien vielfältig, so das LfU. Manche Lebensräume verändern sich durch eine Intensivierung der Nutzung der Landschaft, andere durch fehlende Nutzung und Pflege des Biotops. Auch die Isolation von Lebensräumen und der Klimawandel mit zunehmender Trockenheit beeinflussen demnach die Überlebensfähigkeit von Populationen.

Abschließend hält das LfU fest: Die aktuellen Ergebnisse zeigen insgesamt, dass der Landkreis Forchheim mit seiner vielfältig strukturierten Landschaft nach wie vor ein reiches Arteninventar aufweist. Entscheidend seien hier vor allem die vielen Streuobstbestände. Umso wichtiger sei die Fortführung und Verstärkung gezielter Förder- und Pflegemaßnahmen.

Auch interessant: "Winterzauber" im Forchheimer Kellerwald: Neue Veranstaltung soll Bierkeller aus dem Winterschlaf holen