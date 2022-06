Die B 470 zwischen Sachsenmühle und Muggendorf wird wegen Baumfällarbeiten im Zeitraum vom 07.06.2022 bis zur Beendigung der Arbeiten, längstens bis 17.06.2022, für den Durchgangsverkehr vollständig gesperrt und im Zeitraum vom 20.06.2022 bis zur Beendigung der Arbeiten, längstens bis 24.06.2022 halbseitig mit LSA gesperrt.

Wie das Landratsamt Forchheim mitteilt, wird die Vollsperrung am Dienstag, 07.06.2022, ab 09.00 Uhr aktiviert und endet am Freitag, 10.06.2022, um 14.00 Uhr. In der zweiten Woche der Vollsperrung wird diese am Montag, 13.06.2022, ab 09.00 Uhr aktiviert und endet am Freitag, 17.06.2022 um 14.00 Uhr.

Die Umleitung verläuft von Ebermannstadt kommend über Moggast in Richtung Gößweinstein und zur Sachsenmühle. Analog für die Gegenrichtung.

Die Buslinie 389 muss aufgrund der Sperrung zwischen Gößweinstein und Muggendorf über Windischgaillenreuth und Wohlmannsgesees Umleitung fahren.

Die Haltestellen „Sachsenmühle“, „Abzw. Burggaillenreuth“ und „Muggendorf Gh Kohlmann“ können in diesem Zeitraum nicht bedient werden. In Muggendorf kann ersatzweise die Haltestelle „Forchheimer Straße“ benutzt werden.

An Fronleichnam (16.06.2022) entfallen bei den Fahrten der Buslinie 389, die von Ebermannstadt kommend in Gößweinstein enden, die Haltestellen „Behringersmühle Hotel Behringers“ und „Gößweinstein Freibad“.

Fahrgäste werden gebeten, auch die Hinweise an den Haltestellen zu beachten.