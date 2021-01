Was Hnschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr so sagt es jedenfalls der Volksmund. Dass dieses Sprichwort nicht immer stimmt, beweist die Volkshochschule (VHS) des Landkreises Forchheim : Bei der kommunalen Einrichtung mit ihren 24 Auenstellen steht die Erwachsenenbildung im Vordergrund. Im Jahr 2019 boten die Dozenten 2300 Kurse mit den Schwerpunkten Gesundheitsbildung, Sprachen, berufliche sowie politische und gesellschaftliche Bildung an.