Am Freitagabend ist es auf der Bundesstraße B470 in Ebermannstadt zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen gekommen. Es entstand ein Sachschaden von circa 12 000 Euro. Gegen 20 Uhr fuhr ein 17-Jähriger mit seiner 125-ccm-KTM-Maschine und einem 15-jährigen Sozius auf der Kreisstraße von Kirchehrenbach kommend und bog nach links auf die B 470 ab. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten BMW einer 26-Jährigen, welche geradeaus fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge . Der KTM-Fahrer erlitt leichte Verletzungen am Bein. Sein Mitfahrer sowie auch die Autofahrerin blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen.