In Deutschland ziehen jährlich um den 6. Januar herum rund 300 000 Sternsinger von Tür zu Tür, segnen Häuser und Wohnungen und sammeln dabei Spenden für notleidende Kinder weltweit. Auch wenn der Brauch des Sternsingens bis ins Mittelalter zurückreicht, ist in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie vieles anders - auch in Forchheim . Welche Alternativen zum herkömmlichen Sternsingen sind möglich? Es gibt verschiedene Lösungen.