In Wannbach ist ein 59-Jähriger bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Der Mann war in seiner zur Werkstatt umgebauten Garage mit Lackierarbeiten an einem Stahlständer beschäftigt. Das berichtet die Polizei am Donnerstagmorgen.

Er hob den Ständer mit einem Flaschenzug an. Dabei riss das offenbar bereits beschädigte Stahlseil des Flaschenzugs und traf den Mann am Kopf. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus nach Forchheim gebracht.