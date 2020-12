Cathrin Trautner (FW) legt ihr Stadtratsmandat in Gräfenberg nieder. Ein berufliches Angebot ist Grund für die Entscheidung der Walkersbrunnerin, die sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht hat. "Es wäre nicht fair und wäre schade, wenn ich einen Platz wegnehme, aber nicht bei jeder Sitzung anwesend sein kann", sagt Trautner. Sie bedauert, damit möglicherweise das Vertrauen der Wähler zu enttäuschen. Auf dem letzten Listenplatz war Cathrin Trautner bei der Kommunalwahl für die Freien Wähler angetreten und wurde prompt in den Stadtrat gewählt. "Das war ein gutes Gefühl . Ich habe auch Spaß an dem Ehrenamt gefunden. Es ist eine sehr interessante und umfassende Arbeit und ich habe in diesen Monaten unglaublich viel gelernt", berichtet Trautner.