Am Mittwochmittag (12. Oktober 2022) ist es in Poxdorf auf der Hauptstraße in Richtung Kersbach zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Schüler verletzte.

Dort war eine 75-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Straße unterwegs, auf der Gegenseite stand ein Bus an der Haltestelle. "Nachdem die Seniorin langsam am Bus vorbeifuhr, rannte ein 10-jähriger Schüler hinter dem Bus über den Fußgängerüberweg in die Fahrbahn", berichtet die Polizeiinspektion Forchheim.

Schüler rennt hinter Bus auf die Straße - und verletzt sich

Dabei prallte er gegen den hinteren Radkasten des Autos der 75-Jährigen. Der Schüler verletzte sich dabei, er zog sich eine Schienbeinfraktur zu.

Ein Rettungsdienst brachte den 10-Jährigen in ein nahegelegenes Klinikum.

Vorschaubild: © Viki_B/pixabay.com