Alleinerziehende haben es nicht leicht. Mit drei kleinen Kindern ist das Leben gleich dreimal so schwer, wie die Geschichte von einer alleinerziehenden Mutter aus Langensendelbach beweist. "Ich habe wirklich Angst gehabt, dass man mir meine Kinder wegnimmt", sagt Janet Duval und erzählt, dass das Jugendamt kurz vor Weihnachten auf der Matte gestanden und Druck gemacht habe.

"Ich musste unbedingt aus der alten Wohnung raus", berichtet die 36-Jährige von unhaltbaren Zuständen in den alten vier Wänden. "Die ganzen Möbel sind verschimmelt gewesen. Der Vermieter hat sich überhaupt nicht darum gekümmert", ärgert sich Janet noch immer.

Schlimme Zustände

Besonders schlimm sei die Situation in der Küche gewesen: "Ich habe mit den Kindern im Wohnzimmer essen müssen, weil die ganze Küche komplett verschimmelt gewesen ist."

Mit Unterstützung des Betreuungsvereins von der Forchheimer Arbeiterwohlfahrt (Awo) hat die 36-Jährige versucht, sich gerichtlich gegen den Immobilienbesitzer zu wehren - mit mäßigem Erfolg. Mehr als ein Vergleich über eine Mietminderung und eine verlängerte Kündigungsfrist in Höhe von sechs Monaten sei bei dem Rechtsstreit nicht herausgekommen. Kurz: Janet und die Kinder haben dringend eine neue Bleibe benötigt.

Ein Neuanfang

"Ich habe mich dann sofort im Sommer nach einer neuen Wohnung umgeschaut. Aber mit vier Kindern - neben den drei Kleinen hat sie einen 15-jährigen Sohn - ist die Suche nicht einfach gewesen", erinnert sich Janet. Kurz vor Weihnachten habe sich endlich in Langensendelbach die Chance auf einen Neuanfang ergeben. Ein verständnisvoller Vermieter habe sich bereit erklärt, die geräumige Vier-Zimmer-Wohnung mit über 100 Quadratmetern an die alleinerziehende Mutter zu vermieten. "Die Wohnung ist zwar nicht billig, aber für die Kinder und mich ein echter Glücksgriff", freut sich Janet über die Zusage.

Mit finanzieller Hilfe von Mutter und Schwester konnte Janet mit Ach und Krach sogar das viele Geld für die Kaution auftreiben. Doch nach dem Umzug knirscht es weiterhin an allen Ecken und Enden. "Der Umzug hat ganz schön Geld gekostet", erzählt die Hausfrau, die sich zum Glück auf die Hilfe der Schwester beim Packen der Umzugskisten verlassen konnte.

Neue Möbel fehlen

In der neuen Wohnung fühlt sich die vierköpfige Familie fast schon zu Hause. Allerdings stehen der alleinerziehenden Mutter noch ein paar Probleme für einen echten Neuanfang im Weg. "Ich brauche noch etwas Geld, um neue Möbel für die neue Wohnung zu kaufen." Laut der Awo-Betreuerin benötige die Familie beispielsweise noch eine Küche. Die günstigste Kochgelegenheit sei im Sozialkaufhaus "Pack mer's" in Forchheim für rund 350 Euro zu haben. Außerdem würden noch zwei Kinderbetten, zwei Kleiderschränke und eine funktionstüchtige Waschmaschine fehlen.

Auf wackligen Beinen

Finanziell steht die Mutter durch den Umzug in die neue Wohnung noch mehr als sonst auf wackligen Beinen. Aufgrund der höheren Miete für die neue Wohnung hat die Familie nach dem Umzug weniger Geld zum Leben zur Verfügung. "Ich will mir auf jeden Fall einen kleinen Job suchen, wenn die Kleinste im nächsten Herbst in den Kindergarten gehen kann", verspricht Janet. Bis dahin will sie das neue Zuhause einrichten und mit Nesthäkchen Mariella (2 Jahre), Adrian (4), Luca (6) und Kevin (15) in der neuen Umgebung ankommen.

Betreuung durch die Awo

"Die Familie könnte 1500 Euro auf jeden Fall gut gebrauchen", ist sich Angela Fenn vom Awo-Betreuungsverein sicher. Auch die jüngere Schwester Tamara wünscht sich, dass Janet und die Kinder eine echte Chance zum Neustart in der neuen Wohnung bekommt. "Sie kümmert sich total liebevoll um die Kinder und schmeißt daheim den Laden. Außerdem ist sie wirklich eine gute Seele", lobt Tamara die ältere Schwester, die sich auch im Namen der vier Kinder für die Unterstützung von "Franken helfen Franken" bedankt. Das Spendengeld in Höhe von 1500 Euro fließt an die Awo-Betreuerin in Forchheim, damit sich die alleinerziehende Mutter in der neuen Wohnung mit günstigen Möbeln häuslich einrichten kann.

Spendenverein: Die Mediengruppe Oberfranken (MGO) erreicht über ihre lokalen Zeitungen wie beispielsweise den Fränkischen Tag sowie digitale Informations- und Service-Portale jeden Tag rund 600 000 Menschen. Außerdem ist die MGO mit Tochterfirmen wie MGO360, MGO-Fachverlage oder MGO Digital Ventures als Multimediaunternehmen breit aufgestellt. Diese Vielfalt nutzt die Unternehmensgruppe, um mit dem Spendenverein "Franken HELFEN Franken" seit 2009 Hilfsbedürftige in ganz Franken zu unterstützen. Alle Spenden gehen zu 100 Prozent an in Not geratene Menschen oder gemeinnützige Organisationen und Projekte in der Region. Die Verwaltungskosten übernimmt die MGO. Insgesamt wurden seit der Gründung 2009 deutlich über eine halbe Million Euro von "Franken HELFEN Franken" vergeben.

Spendenkonto: Mediengruppe Oberfranken - Franken HELFEN Franken e.V. Sparkasse Bamberg IBAN DE 62 7705 0000 0302 1945 01 BIC BYLADEM1SKB; Spendenzweck: Angela Fenn, Awo Forchheim