Die Kreistagsfraktion der Jungen Bürger (JB) teilt in einer Pressemeldung mit, dass sie ihre Besetzung sowohl im Aufsichtsrat des Klinikums Forchheim-Fränkische Schweiz GmbH, als auch im Aufsichtsrat der Klinik Fränkische Schweiz gemeinnützige Holding GmbH ändert.

Nötig sei dieser Schritt, da Sebastian Götz "aus persönlichen Gründen" seine Ämter als Aufsichtsrat in den beiden Gremien niederlegt. "Ich will einer vertrauensvollen Zusammenarbeit aller Aufsichtsräte zum Wohle der weiteren Entwicklung unserer medizinischen Einrichtungen nicht im Wege stehen und eine öffentliche Schlammschlacht um das wichtige Thema ,Gesundheitsversorgung' in unserem Landkreis Forchheim vermeiden", sagt Götz.

Der Hintergrund: Die Besetzung des Aufsichtsrates mit Sebastian Götz sahen manche kritisch, weil Götz Prokurist der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg (GKG) sowie Betriebsleiter der Steigerwaldklinik in Burgebrach ist. Im Zuge der Causa Steffen Müller-Eichtmayer - der FGL-Stadtrat wurde nach langem Hin und Her aus dem Aufsichtsrat der Stadtwerke Forchheim berufen (der FT berichtete) - wurden aus den Reihen der Grünen Parallelen zu Sebastian Götz als Klinikum-Aufsichtsrat gezogen. Eine Befangenheit des JB-Kreisrates in strategischen und personellen Entscheidungen des Aufsichtsrates stand im Raum.

Persönlicher Rücktritt akzeptiert

JB-Kollege Torsten Gunselmann verteidigt Götz: "Bei seinen politischen Entscheidungen hat er stets das Vorankommen und die Entwicklung seines Heimatlandkreises im Fokus. Auch die fachliche Expertise, die unser Fraktionskollege von Berufs wegen besitzt, ist einzigartig. Gerade wegen seines Sachverstands haben wir ihn für die Besetzung dieses Amtes erst vor einem halben Jahr vorgeschlagen und der Kreisrat hat unseren Personalvorschlag mit Sebastian Götz auch einstimmig angenommen." Die JB-Vertreter im Landkreis Forchheim akzeptieren zwar den persönlichen Rücktritt von Sebastian Götz, den er allein für sich entschieden hat, "für gut heißen wir ihn dennoch nicht", so Kreisrätin Carina Schneider.

Die JB werden dem Kreistag Torsten Gunselmann als Nachfolger von Sebastian Götz für die beiden Gremien vorschlagen. Götz beabsichtigt mit seinem Rücktritt vor allem den Aufsichtsrat des Klinikums Forchheim-Fränkische Schweiz vor einem möglichen Imageschaden zu bewahren. "Ich habe derartige Personaldebatten auch gar nicht nötig. Gerade in dieser schwierigen Zeit muss sich auch der Aufsichtsrat auf die wesentlichen Kernthemen fokussieren und seine Handlungsfähigkeit beweisen. Für persönliche Querelen ist im Moment nicht der richtige Zeitpunkt. Trotz der Fusion stehen unsere Krankenhäuser im Landkreis aufgrund der Auswirkungen durch Covid-19 noch vor ungeahnten Herausforderungen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Kliniken leisten bereits aktuell großartige Arbeit", sagt Götz.