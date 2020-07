Kreis Forchheim: neuer Geschäftsstellenleiter nach langer Vakanz

Zum 1. August bekommt die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ebermannstadt mit Andreas Kirchner einen neuen Geschäftsstellenleiter. In der Sitzung der Gemeinschaftsversammlung haben die Verbandsräte dem langjährigen Mitarbeiter und Leiter des Bürgermeisteramts das Vertrauen ausgesprochen und ihn zum Leiter der Geschäftsstelle bestellt. Seine zukünftigen Aufgaben umfassen organisatorische Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs im Rathaus, die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der kommunalen Gremien und die Wahrnehmung von Befugnissen der Bürgermeister beziehungsweise der Gemeinschaftsvorsitzenden im Einzelfall. Die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden Ebermannstadt und Unterleinleiter, Christiane Meyer (NLE) und Alwin Gebhardt (DWV), zeigten sich erfreut über die Wiederbesetzung dieses Amts nach längerer Vakanz. Der im März 2017 eingestellte Geschäftsführer Michael Kah war nur ein knappes Jahr im Amt. Das Engagement von Bernhard Söllner endete bereits nach einer achtwöchigen Probezeit. Der vormalige Geschäftsstellenleiter Herbert Herlitz war 2016 pensioniert worden. An der Personalpolitik hatte es von anderen Parteien und Gruppierungen wiederholt Kritik gegeben. Meyer und Gebhardt schätzen laut Pressemitteilung der Stadt Ebermannstadt "das Engagement, die Fachkompetenz und den pflichtbewussten Einsatz" ihres Mitarbeiters. "Herr Kirchner hat in der Vergangenheit regelmäßig verantwortungsvolle Aufgaben und Projekte erfolgreich gemeistert und dabei seine Zuverlässigkeit bewiesen. Dies ist letztlich ausschlaggebend dafür gewesen, der VG-Versammlung Kirchner als neuen Leiter der Geschäftsstelle vorzuschlagen", erklärt die Gemeinschaftsvorsitzende Meyer, "ich wünsche ihm für die kommenden Herausforderungen viel Erfolg."