Bei der Überprüfung eines 53-jährigen Mannes stellten Beamte der Polizeiinspektion Ebermannstadt am Montagvormittag fest, dass der Mann trotz auferlegter Quarantäne seiner beruflichen Arbeit nachging. Er wurde auf einer Baustelle in Forchheim angetroffen. Der Corona-positive Mann musste seine Tätigkeit unterbrechen und ihn erwartet eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

