Gößweinstein vor 21 Minuten

Schwerer Arbeitsunfall

Unglück bei Waldarbeiten: Baumstamm platzt auf und schnalzt 22-Jährigem gegen den Kopf - Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein 22-Jähriger ist am Montag bei Baumfällarbeiten im Kreis Forchheim am Kopf verletzt worden. Glücklicherweise hatte er einen Helm getragen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik.