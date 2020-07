Kreis Forchheim Jäger setzen wegen Zerstörungen Belohnung aus

Im Landkreis Forchheim und insbesondere in den Revieren rund um den Hetzleser Berg mehren sich in letzter Zeit die mutwilligen Zerstörungen von Reviereinrichtungen. Vor allem Hochsitze und Ansitzkanzeln werden beschädigt, zerstört und umgeworfen.

Laut Pressemitteilung der Hegegemeinschaft "Am Hetzles" würden nicht nur eine Sachbeschädigung begangen, sondern man nehme auch die Verletzung von Leib und Leben der Jäger mutwillig in Kauf. "Leider sind uns die Beweggründe der Verursacher dieser Taten nicht bekannt, aber wir bieten gerne an, mit uns eine offene Diskussion darüber zu führen", schreiben die Jäger.

Sie würden einen gesetzlichen Auftrag zur Abschussplanerfüllung insbesondere beim Rehwild erfüllen. Aber auch die Reduzierung der Wildschweinbestände sei dringend erforderlich aufgrund der sich immer weiter (aus östlichen EU-Ländern) nähernden Afrikanischen Schweinepest.

Des Weiteren engagieren sich die in Sachen Naturschutz, zum Beispiel durch die Anlage von Hecken, Streuobstwiesen oder durch die Anlage von Blühflächen. Das erfolge mit hohem zeitlichen, aber auch finanziellen Aufwand - im Vordergrund stehe immer die Hege (Betreuung und Fürsorge) des einheimischen Wildes.

100 Rehkitze durch Drohnen gerettet

Allein in den Revieren rund um den Hetzleser Berg wurden in den letzten Wochen mehr als 100 Rehkitze vor dem sicheren Tod durch Mähmaschinen gerettet. Dies wurde durch den Einsatz moderner Technik mittels Drohnen bewerkstelligt. Dies sei nur möglich aufgrund persönlichen Engagements von Jägern.

Eine Zusammenarbeit aller Naturnutzer sei dringend erforderlich, "welche wir auch denen anbieten, die unsere Reviereinrichtungen zerstören", wie die Hegegemeinschaft mitteilt. Alle mutwilligen Zerstörungen sind bei der Kriminalpolizei in Bamberg zur Anzeige gebracht - die Ermittlungen laufen. Des Weiteren würden in den einzelnen Revieren Maßnahmen eingeleitet, um die Reviereinrichtungen besser zu überwachen. Die Bitte der Jäger an die Bevölkerung lautet: "Bitte melden Sie verdächtige Beobachtungen bei Ihren Rundgängen in der Natur, entweder direkt bei der Polizei oder bei Ihrem Jagdpächter. Bitte helfen Sie uns - Sie helfen damit auch unserer Natur."