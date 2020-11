Seit zwei Wochen ist Armin Dierl, ehemaliger Leiter der Polizeiinspektion Erlangen-Land, nun im Ruhestand. Beim Besuch bei ihm zu Hause in Rettern ist viel über seine Zeit als Polizist , seine spannendsten Einsätze und seine weiteren Pläne zu erfahren. Am 29. Oktober wurde Hauptkommissar Armin Dierl, Leiter der Polizeidienststelle in Uttenreuth, in den Ruhestand verabschiedet. Die Entscheidung, sich bereits zu seinem 60. Geburtstag aus dem Berufsleben zurückzuziehen, fiel ihm nicht leicht. Schließlich sei er immer "mit Leib und Seele Polizist " gewesen. Auch wenn Dierl seine Berufswahl heute als seine "beste Entscheidung" bezeichnet, war nicht immer klar, dass es ihn zur Polizei verschlagen würde. Als 17-Jähriger begann der gebürtige Oesdorfer zunächst eine Ausbildung als Nachrichtengerätemechaniker bei Siemens . Erst 1978 bot sich die Möglichkeit, eine zweijährige Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Würzburg zu absolvieren, die er im September 1980 abschloss.