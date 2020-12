Kreis Forchheim: Ein Gemeinderat scheidet aus, doch erst der dritte Listennachfolger sagt zu

Uwe Zollikofer (IU) legt das Gemeinderatsmandat in Igensdorf nieder. Ein Herzinfarkt und die noch schwache Herzleistung führten ihn zu dieser Entscheidung. "Da muss man sich von Dingen trennen, die einem sehr wichtig, die aber auch sehr zeitintensiv waren", sagt Zollikofer. Von halben Sachen halte er nichts, und so seien auch die gemeindlichen Themen für ihn nicht nach einer Sitzung beendet gewesen. Vieles beschäftige ihn darüber hinaus. Wegen der Erkrankung ordnete er seine Prioritäten neu. An erster Stelle stehen nun die Familie und Freundschaften - alles, was er selbst gewählt in den vergangenen Jahren während seiner aktiven Jahre des Ehrenamts - er war lange Zeit Vorsitzender des FC Stöckach - zurückgestellt hatte. Ein bisschen Wehmut ist schon dabei. "Sonst hätte ich mich nicht als Bürgermeisterkandidat oder als Gemeinderat zur Verfügung gestellt", begründet Zollikofer, warum die Niederlegung des Mandats mit einem weinenden Auge geschieht. "Aber ich werde weiterhin alles interessiert verfolgen", verspricht Zollikofer - nicht als Entscheidungsträger, sondern als Bürger , der am Gemeindeleben teilnimmt. Auch dem Sportverein bleibt er weiterhin treu, als Kegler und bei einfachen Arbeitsdiensten, jedoch nicht mehr als Mitglied im Vorstand. Eigentlich würde nun der frühere Bürgermeister Wolfgang Rast Zollikofers Platz als Gemeinderat einnehmen. Dieser lehnte jedoch ab, ebenso der Listennachfolger Wolfgang Rupprecht. Der Gemeindeteil Rüsselbach habe keinen eigenen Gemeinderat gewollt, wie das Wahlergebnis gezeigt habe. Nun wurde kürzlich ein junger Ortssprecher gewählt, der dann sein Amt wieder verlieren würde, erklärt Zollikofer die Entscheidung von Wolfgang Rupprecht. Der Nächste, der an Zollikofers Stelle in den Gemeinderat nachrückt, ist Julian Engelhard (IU). "Er ist ein junger Mann, der eine junge Familie hat. Er geht mit einem anderen Auge an das Ehrenamt", freut sich Zollikofer. Julian Engelhard ist 31 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder . Der Landwirtschaftsmeister bewirtschaftet mit seiner Familie einen Bio-Milchviehbetrieb. Sich aktiv am Gemeindeleben zu beteiligen, so begründet Julian Engelhard sein Interesse an der Kommunalpolitik , und er freue sich auf dieses Ehrenamt. Uwe Zollikofers Entbindung vom Amt und Julian Engelhards Vereidigung wird Bürgermeister Edmund Ulm ( CSU ) unter Corona-Bedingungen in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 10. Dezember, um 18.30 Uhr in der Grundschulturnhalle in Igensdorf vornehmen.