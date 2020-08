Kreis Forchheim: Drei Feuerwehren erhalten neue Fahrzeuge - aber welche?

Eigentlich sind die Feuerwehrautos nach 25 Jahren technisch am Lebensende angekommen. Die Autos der Wehren in Dachstadt, Rüsselbach und Stöckach haben bereits 30 Jahre Einsatzdienst geleistet. Neue Fahrzeuge - Tragkraftspritzenfahrzeuge (TSF) - sollen angeschafft werden, was auch der Feuerwehrbedarfsplan für diese drei Ortsfeuerwehren vorsieht. Pro Auto wurden deshalb 100.000 Euro in den Haushalt für 2021 eingestellt, der staatliche Zuschuss wird noch abgezogen. Der Anschaffung der neuen Fahrzeuge und dem Bedarfsplan stimmte der Marktgemeinderat von Igensdorf einstimmig zu. Allerdings ist noch nicht geklärt, ob wirklich drei TSF gekauft werden. Das kommt unter anderem auf die Vergaberichtlinien an. Liegt das Fahrzeug preislich unter 214.000 Euro, muss nicht europaweit ausgeschrieben werden. Jedenfalls kam im Gremium die Idee auf, dass eines der Fahrzeuge eine Art Logistikfahrzeug wird. Dieses muss eben nicht europaweit ausgeschrieben werden. Das Feuerwehrfahrzeug würde sich in der Ausstattung unterscheiden. "Man kann die Beladung ändern", sagte Bürgermeister Edmund Ulm (CSU). Diese Flexibilität wirkt sich auch preislich aus. Wie und welche Fahrzeuge nun ausgeschrieben werden, ob das die Verwaltung kann oder ob externe Hilfe geholt werden muss, sind die nächsten Schritte.

Die Finanzen

Wie es um die Finanzen der Marktgemeinde steht, darüber zog Kämmerin Alexandra Krupp mit einem Zwischenbericht zum Haushalt Bilanz. Überraschenderweise gibt es bei der Grundsteuer und der Gewerbesteuer Mehreinnahmen in Höhe von 150.000 Euro. Ebenso überraschenderweise, aber eher negativ für die Gemeinde ist die Einkommenssteuerumlage, also das Geld, das die Gemeinde vom Land erhält. Prognostiziert waren vier Millionen Euro, die Igensdorf auf vier Raten erhalten soll. "Die zweite Rate war schon um 200.000 Euro niedriger", sagte Bürgermeister Ulm. "Das liegt wohl daran, dass der gesamte Kuchen durch Kurzarbeit schon geschrumpft ist", erklärt Ulm. Die Gemeinde hat aber noch Spielraum, weil noch nicht alle im Haushalt angesetzten Investitionen umgesetzt wurden. "Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keine Hinweise, die darauf deuten, dass sich Mehrausgaben ergeben könnten, die zu einer Verschlechterung des geplanten Jahresergebnisses führen und die Erstellung eines Nachtragshaushaltes erforderlich machen würden", erklärte die Kämmerin Alexandra Krupp. Nur bei einigen Maßnahmen gab es Überschreitungen von insgesamt 117.000 Euro. Beim Neubau des Kindergartens Rüsselbach kommt es zu Mehrausgaben von 57.000 Euro, bei der Kanalsanierung in Ober- und Unterlindelbach in Höhe von 43.000 Euro. Der Höchstbetrag der Kassenkredite im Haushalt 2020 ist mit 1.500.000 Euro festgesetzt. "In Anspruch genommen werden davon zurzeit ungefähr 614.000 Euro. Eine Kreditermächtigung in Höhe von 400.000 Euro aus dem Haushalt 2019 ist noch bis Ende 2020 gültig, ein Kredit in dieser Höhe könnte also noch aufgenommen werden", erläutere Kämmerin Krupp. Darlehensaufnahmen sind im Haushalt 2020 nicht vorgesehen.

Ulm ist auch Standesbeamter

Bürgermeister Edmund Ulm hat einen Lehrgang zum Standesbeamten absolviert. Es war zwar nur ein "kleiner Lehrgang", wie er sagte, der umfangreichere folge im Herbst. Dabei ging es vor allem um die Zeremonie einer standesamtlichen Hochzeit. Mit der Bestellung durch den Gemeinderat darf der Bürgermeister ab 1. September Heiratswillige trauen.