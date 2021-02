Mit dem Auto in den Bach: Am Mittwochabend (10. Februar 2021) ist ein 60 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen im Kreis Forchheim in der Trubach gelandet. Der Autofahrer war laut Polizeibericht gegen 20 Uhr auf der Staatsstraße 2191 unterwegs, als er in Hammerbühl nach Untertrubach abbiegen wollte.

Da der Mann offenbar zu schnell unterwegs war, kam der Ortskundige nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach ein Holzgeländer und landete in der Trubach. Die beiden Insassen des Wagens konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und blieben unverletzt. Zur Bergung des Autos musste ein Abschleppdienst an die Unfallstelle kommen. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro.

Die Polizei Ebermannstadt nahm die Ermittlungen zur Unfallursache aus. "Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, da er mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war", heißt es im Polizeibericht.