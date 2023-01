Am Donnerstag (05. Januar 2023) hat eine Frau ihre 43-jährige Arbeitskollegin, Anna B., aus dem Landkreis Forchheim als vermisst gemeldet. Das berichtet am Freitag (06. Januar 2023) das Polizeipräsidium Oberfranken. Bisherige Suchmaßnahmen blieben erfolglos.

Die 43-jährige, aus Polen stammende Pflegekraft, wohnt und arbeitet bei einer zu pflegenden Person in Neunkirchen am Brand. Seit Montag (02. Januar 2023) ist sie dort nicht mehr erschienen. Ihre Kollegen versuchen seither vergebens die Vermisste zu erreichen. Zuletzt wurde die 43-Jährige am Dienstag (03. Januar 2023) in einem Supermarkt in der Straße "Zum Neuntagwerk" in Neunkirchen am Brand gesehen.

43-Jährige vermisst: Arbeitskollegen suchen nach ihr - wer kann Angaben machen?

Laut Zeugenhinweisen könnte sie sich zuletzt fußläufig im Bereich des Busbahnhofs in Neunkirchen am Brand aufgehalten haben.

Die Frau kann wie folgt beschrieben werden:

schlank und zierlich

circa 165 Zentimeter groß

sie trägt kurzes, kinnlanges braunes Haar

sie spricht gebrochenes Deutsch

Die Polizei bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zum Aufenthalt der Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter der Telefonnummer 09191/70900 in Verbindung zu setzen.