Beim Gelenkverschleiß komme es zum Abbau von Knorpel im Gelenk, die Knochen reiben aneinander, verursachen Schmerzen und führen zu einer Bewegungseinschränkung. Ursächlich könnten ein erhöhtes Körpergewicht, hohes Alter, vermehrte berufliche Beanspruchung, entzündliche Erkrankungen und Achsenfehlstellung sein. Nach Ausschöpfung sämtlicher konservativer Maßnahmen zum Gelenkerhalt, verbleibe als letzte Option der Gelenkflächenersatz, die Prothese. Das teilt das Klinikum Forchheim mit.

Das Endoprothetikzentrum Forchheim (EndoFO) des Klinikums Forchheim-Fränkische Schweiz bietet in Zusammenarbeit mit der Gemeinschaftspraxis MEDIKON – Zentrum für Orthopädie und Chirurgie - Informationsveranstaltungen zum Thema Gelenkersatz an. Verschiedene Therapieoptionen würden vorgestellt und erläutert, wie das hochpräzise roboterarmassistierte Chirurgieverfahren Mako zur sicheren und minimalinvasiven Implantation von Vollprothesen und Teilprothesen für das Knie, patientenindividuelle 3D- Planung, maximale Präzision, Gelenkschonung und eine schnellere Rehabilitation.

Jeweils am ersten Mittwoch des Monats finde die Veranstaltung um 19 Uhr im Konferenzraum des Klinikums, U 101, Krankenhausstraße 10 in Forchheim statt. Der nächste Termin ist am 1. September 2021. Der Eintritt ist frei. Aufgrund der Corona-Beschränkungen wird um eine verbindliche telefonische Voranmeldung unter Tel.: 09191/610-379 gebeten. Weiterer Termin am 6.10.21.