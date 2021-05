Forchheim vor 18 Minuten

Ernte

"Temperaturen müssen jetzt steigen": Kirschernte in Fränkischer Schweiz mit wochenlanger Verzögerung

In den vergangenen Jahren machten immer wieder Frostnächte im Mai den Obstbauern in der Fränkischen Schweiz zu schaffen. In diesem Jahr blieb der Frost zwar aus - doch optimal ist das Wetter für die Kirschen nicht.