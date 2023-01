Die FO 31 in Kirchrüsselbach wird wegen Dacharbeiten an der Kirche am Mittwoch, 25.01.2023 von 8-18 Uhr für den Durchgangsverkehr vollständig gesperrt.

Wie das Landratsamt Forchheim mitteilt, können Fußgänger sicher am Baufeld vorbeilaufen.

Die Umleitung ist ausgeschildert.

Sie verläuft über Freiröttenbach, Grossbellhofen und Benzendorf.

Vorschaubild: © Ralf Welz / inFranken.de (Symbolbild)