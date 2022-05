Am Donnerstagabend (26. Mai 2022) wurde in Kirchehrenbach ein Gottesdienst gestört. Während der Predigt, gegen 18.45 Uhr, öffnete sich die Tür der Kirche in der Straße zum Ehrebürg und ein nackter Mann betrat das Gotteshaus. Das berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken.

Der Unbekannte hielt eine Bierflasche in der Hand und lief, ohne ein Wort zu sagen, zum Seiteneingang. Dieser war jedoch versperrt, weshalb der Nackte umkehrte und wieder verschwand. Es wird davon ausgegangen, dass er sich vor der Kirche wieder anzog und anschließend flüchtete.

Nackter Mann läuft während Predigt durch Kirche: Zeugen gesucht

"Ganz egal, ob hier ein Betrunkener eine Mutprobe ableistete oder ein anderes Motiv vorlag: Auf derartige Weise einen Gottesdienst zu stören, ist nicht nur beschämend für den hoffentlich wieder zur Vernunft gekommenen Mann, es ist vor allem auch strafbar und wird von uns konsequent verfolgt!“, kommentierte der stellvertretende Dienststellenleiter, Georg Götz den Vorfall.

Die Polizei Ebermannstadt fahndet nach dem Mann, bislang jedoch ohne Erfolg. Es wird wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und Störung der Religionsausübung gegen Unbekannt ermittelt. Die Beamten hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

zirka 35 bis 45 Jahre alt

zirka 1,85 Meter groß und stämmig

kurze blonde Haare

Tätowierung am linken Oberarm

Zeugen, die den Mann erkannt oder bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 09194/7388-0 bei der Polizei in Ebermannstadt zu melden.

Vorschaubild: © Pixabay.com (Symbolbild)