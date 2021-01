Sperrbezirk wegen Geflügelpest: In einem kleinen Geflügelbetrieb in Bayreuth ist ein Ausbruch der Geflügelpest beziehungsweise Vogelgrippe festgestellt worden. Um eine Ausbreitung dieser zu vermeiden, sind nun auch Teile des Landkreises Forchheim Sperrbezirk. Dort gilt nun auch eine Stallpflicht für Geflügel, wie das Landratsamt Forchheim am Sonntag (31. Januar 2021) meldet.

Vom Sperrbezirk sind die Orte Sachsendorf, Sachsendorf-Straßhüll und Hühnerloh betroffen.

Teile des Landkreises nun Sperrbezirk oder Beobachtungsgebiet

Zu den Beobachtungsgebieten zählen:

Altenthal,

Behringersmühle,

Bösenbirkig,

Etzdorf,

Geiselhöhe,

Allersdorf,

Hungenberg,

Liebenau,

Moritz,

Moschendorf,

Stadelhofen,

Ühleinshof,

Morschreuth,

Wichsenstein,

Heidekreuz,

Hartenreuth,

Leutzdorf,

Wölm,

Sachsenmühle,

Leimersberg,

Türkelstein,

Schweigelberg,

Stempfermühle,

Kleingesee,

Gößweinstein,

Unterailsfeld,

Kohlstein,

Prügeldorf,

Bieberbach,

Rothenhof,

Burggaillenreuth,

Windischgaillenreuth,

Bärnfels,

Geschwand,

Galgenberg,

Hundsdorf,

Linden,

Herzogwind,

Obertrubach,

Neudorf,

Engelhardsberg,

Schottersmühle.

Insbesondere für lebendes Geflügel, dessen Eier und Fleischerzeugnisse gelten in diesen Bereichen Verbringungsverbote, heißt es weiter. Im gesamten Landkreisgebiet Forchheim gilt zudem eine Stallpflicht für Geflügel. Zusätzlich wurden erhöhte Biosicherheitsmaßnahmen angeordnet. Das bedeutet, dass das Betreten des Stalls nur mit sauberer betriebseigener Schutzkleidung oder Einmalkleidung erfolgen darf. Das Landratsamt Forchheim weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass alle Geflügelhaltungen, auch Hobbyhaltungen, beim zuständigen Veterinäramt gemeldet werden müssen.