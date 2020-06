Junges Theater strahlt in Alarmrot

"Wäre der Anlass nicht so traurig, wäre es gestern Abend einfach eine laue Sommernacht im roten Lichtschein mit Gleichgesinnten gewesen", erzählt Sigrid Wagner, Projektassistentin beim Jungen Theater Forchheim.

Bundesweit wurden Montagnacht unzählige Gebäude, Eventlocations und Spielstätten im Rahmen der Aktion "Night of Light" rot angestrahlt - ein sichtbarer Hilferuf der von Corona besonders betroffenen Veranstaltungsbranche.

In Forchheim beteiligte sich das Junge Theater an der Aktion. Schauspieler, Bühnentechniker, Beleuchter, Einlasspersonal und Caterer haben sich vor dem rot bestrahlten Gebäude in der versteckt liegenden Kasernstraße eingefunden, um auf ihre existenzbedrohende Situation aufmerksam zu machen. Gemäß dem Credo "The show must go on" wurden an diesem Abend auch zukünftige, der Pandemie angepasste Projekte geplant.

Erst um 1 Uhr nachts erloschen die Lichter und alle Beteiligten haben den Abend genutzt, um mal wieder Theaterluft zu schnuppern, wenn auch mit Sicherheitsabstand. "Man hat gemerkt, dass sich die Leute in den Arm genommen hätten, wenn sie gekonnt hätten", resümiert Wagner.