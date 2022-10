Ein tragischer Unfall mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine ereignete sich am Donnerstagnachmittag (6. Oktober 2022) im Ortsbereich Hundshaupten. Der Fahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen. Das teilte die Polizei Ebermannstadt mit.

Ein 85-jähriger Landwirt wollte nach Beendigung seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit auf seinem Anwesen seinen Traktor in die Scheune fahren. Als Beifahrerin saß neben ihm noch seine 86-jährige Schwester. Aufgrund ungeklärter Umstände konnte der Senior den Bulldog nicht mehr steuern. Der Deutschen Presse-Agentur zufolge soll die Unfallursache ein medizinischer Notfall seitens des Fahrers gewesen sein.

Traktor macht sich selbstständig: Senior stirbt nach Unfall mit landwirtschaftlichem Fahrzeug

Unkontrolliert fuhr der Traktor das abschüssige Gelände hinab, stürzte über eine ein Meter hohe Steinmauer und gelangte so auf das Nachbargrundstück. Dort durchbrach die manövrierunfähige Zugmaschine zwei Zäune und rollte im Anschluss eine weitere Böschung hinab. Im angrenzenden Straßengraben kam der Traktor zum Stillstand. Dabei bohrte sich die Front des Schleppers in das Erdreich. Der Traktor fiel um und kam seitlich auf der Ortsstraße zum Liegen.

Die beiden Insassen wurden in der Fahrerkabine umhergeschleudert und blieben in der Kabine benommen liegen. Sie konnten sich nicht mehr selbstständig befreien. Die sofort alarmierten Rettungskräfte konnten nach kurzer Zeit die beiden schwerverletzten Personen bergen. Ein Notarzt versorgte die beiden noch vor Ort und mittels zweier Rettungshubschrauber wurden die Senioren in unterschiedliche Kliniken verbracht.

Trotz intensiver ärztlicher Versorgung verstarb über Nacht der Traktorfahrer vermutlich an die Folgen seiner schweren Verletzungen. Die Zugmaschine wurde sichergestellt und durch einen Abschleppdienst zu dessen Stellplatz verbracht. In die Unfallermittlungen ist auch die Staatsanwaltschaft Bamberg mit eingebunden. Ein Gutachter wurde zur Klärung der Unglücksursache herangezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 12 000 Euro.