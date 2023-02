Hiltpoltstein vor 1 Stunde

Randale

Randale und Halluzinationen: 42-Jähriger greift Lebensgefährtin an und verletzt Polizeibeamten

Nur unter Widerstand ließ sich ein Mann in Hiltpoltstein in seinem eigenen Haus festnehmen. Der Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, griff schließlich sogar seine Lebensgefährtin an.