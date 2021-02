Gleich zwei Radfahrer, deren Unfallsituationen einander sehr ähneln, müssen nun mit strafrechtlichen Ermittlungen rechnen.

Ein 61-Jähriger stürzte am Mittwochnachmittag (24.02.2021) mit seinem Fahrrad in der Schloßstraße in Heroldsbach im Landkreis Forchheim auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Hierbei zog sich dieser Verletzungen am linken Knöchel zu, teilte die Polizei Forchheim mit. Ein Alkoholtest brachte den stolzen Wert von rund 1,6 Promille zutage.

Strafrechtliche Verfahren gegen zwei alkoholisierte Radfahrer

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am selben Abend gegen 22.30 Uhr in der Bürgermeister-Rösch-Straße. Dort hat sich ein 33-Jähriger, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung auch im Rahmen eines Sturzes Verletzungen am linken Fuß zugezogen. Auch bei ihm ergab ein Alkoholtest einen Wert von rund 1,6 Promille.

In beiden Fällen mussten sich die Unfallfahrer einer Blutentnahme unterziehen. Beide müssen sich nun wegen des Vergehens der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

