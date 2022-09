Ermittlungen in Oberfranken: Die Polizei ist aktuell auf der Suche nach einem 71-jährigen Mann aus Heroldsbach im Landkreis Forchheim, der bereits seit Mittwochmorgen (28. September 2022) als vermisst gilt. Dabei betonen die Ermittler, dass der Senior dringend auf Hilfe angewiesen sein könnte.

Zuletzt wurde Sebastian Hofmann am Mittwoch an seiner Wohnadresse gesehen. Seitdem fehlt von ihm jedoch jede Spur. Da er auf Medikamente angewiesen ist, könne nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet, meldet die Forchheimer Polizeiinspektion, die für den Vermisstenfall zuständig ist.

Mann aus Heroldsbach vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Wer Sebastian Hofmann seit dem 28. September gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Forchheim unter der Telefonnummer 09191/70900 melden.

Die Polizei beschreibt den Vermissten folgendermaßen:

Er ist etwa 1,80 Meter groß;

er ist sehr schlank;

er hat kurze, braune Haare;

zudem trägt er eine Brille.

Die Polizei könne jedoch nicht sagen, welche Kleidungsstücke er zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug. Auch ein Foto des Vermissten liegt derzeit nicht vor.

