Heroldsbacher Faschingsumzug 2023 mit erfolgreicher Wiederkehr

mit Nach Corona-Pause: Kostüm-Karawane zieht durch die Straßen

Die schönsten Fotos in unserer Bilderstrecke - das waren die besten Momente

Endlich war es so weit: Nach langer Durststrecke aufgrund von Corona-Maßnahmen konnte der Heroldsbacher Faschingsumzug am vergangenem Samstag (18. Februar 2023) erstmals seit zwei Jahren wieder durchgeführt werden. Wir haben die interessantesten Momente in unserer Bilderstrecke für euch gesammelt.

Heroldsbacher Faschingsumzug 2023 sorgt bei Jung und Alt für Begeisterung

Nicht nur die Mitglieder des Fosanochtsverein Heroldsbacher Narren wohnten dem emsigen Treiben in den Straßen bei. Auch etliche Faschingsfans - viele in ideenreichen Kostümen - feierten ausgelassen am Wegesrand mit. Die besten Augenblicke findet ihr in unserer Fotoauswahl:

Start des "Gaudiwurms" war am Samstagmittag um 13.30 Uhr. Im Anschluss an den großen Faschingsumzug wurde in der Hirtenbachhalle weitergefeiert.

In Memmelsdorf (Landreis Bamberg) ließ es sich derweil Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Sonntag nicht nehmen, höchstpersönlich auf einem Umzugswagen mitzufahren. Scharenweise versammelten sich die Faschingsfans in Nürnberg. Hier sahen sich rund 70.000 Menschen den traditionsreichen Fastnachtszug in der Innenstadt an.