Zu einer erheblichen Verkehrsstörung ist es am Mittwoch (15. Februar 2023) gegen 0.50 Uhr am Kreisverkehr in Hausen (Landkreis Forchheim) gekommen. Das teilt die Polizeiinspektion Forchheim mit.

Ein 150 Tonnen schwerer Schwertransport hatte sich im Kreisverkehr festgefahren und blockierte diesen.

Kreis Forchheim: Festgefahrener Schwertransport sorgt für Sperrung

Der Verkehr von Forchheim in Richtung Hausen und in Richtung Burk musste zeitweise voll gesperrt werden.

In den Morgenstunden des Mittwochs kam es dadurch zu erheblichen Behinderungen. Die Bergung dauerte am Vormittag noch an.