Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr sind vor einer Gartenlaube versammelt. Wie auf Fotos von News5 zu erkennen ist, sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Abend gefordert und auch am Morgen gehen die Ermittlungen weiter. Die Polizei ist aktuell (Dienstag 10.30 Uhr) immer noch vor Ort, um die Lage zu klären.

Nach ersten Informationen soll sich ein Mann am Montagabend (12.07.2021) in einer Gartenlaube in Hallerndorf (Kreis Forchheim) verschanzt und anschließend ein Feuer gelegt haben. Das Polizeipräsidium Oberfranken bestätigt auf Nachfrage von inFranken.de dass es einen Vorfall gab, nannte aber zunächst keine Details.

Kripo Bamberg ermittelt: Mann soll sich in Gartenlaube verschanzt und Feuer gelegt haben

Laut News5 soll der Mann anschließend aus dem Fenster gesprungen sein. Dann habe die Polizei ihn überwältigt und ins Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt aktuell noch und ist vor Ort.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details lesen Sie an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.