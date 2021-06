Aufgrund von Bauarbeiten mit einer Straßensperrung in Hallerndorf kann die Buslinie 265 am 30.06. und 01.07.2021 die Haltestelle Hallerndorf Kellerberg in beiden Richtungen sowie die Haltestelle Willersdorf Kindergarten in Fahrtrichtung Forchheim nicht bedienen. Das teilt das Landratsamt Forchheim mit.

Fahrgäste werden gebeten auf andere Haltestellen auszuweichen.