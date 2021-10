Das Landratsamt Forchheim berichtet vom Besuch des Landrats Roland Ulm bei Hofmann CNC in Haidhof. Mit Teilefertigung für die Automobilindustrie hat Roland Hofmann einst angefangen. Das war 1989, als er Hofmann CNC gegründet hat. Aktuell ist ein junges Team aus 75 Mitarbeitern, davon acht Auszubildende, damit beschäftigt, an 43 CNC Maschinen Bauteile und Baugruppen für Industriezweige mit "besonders hohen Anforderungen an Qualität und Dokumentation" herzustellen.

Hofmann CNC hat sich der Behörde zufolge zum Technologiezentrum entwickelt und stehe "für höchste Präzision". Das mittelständische Unternehmen ist heute zertifizierter Technologiepartner für Zulieferer und Hersteller in den Bereichen Medizintechnik, Luft- und Raumfahrttechnik und Elektromobilität.

Landrat Dr. Hermann Ulm besuchte diese Woche das Unternehmen in Haidhof und zeigte sich bei einem Betriebsrundgang beeindruckt von der Unternehmensentwicklung. Der Landrat meint hierzu: „Es ist großartig, welche innovativen Mittelständler wir im Landkreis Forchheim besitzen und das Beispiel CNC Hofmann zeigt, dass wir tolle Unternehmen in der Fränkischen Schweiz haben“.