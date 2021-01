Jugendlicher verstößt gegen Corona-Regeln: In Gräfenberg, Landkreis Forchheim, wurde in der Nacht zum Freitag (08.01.2021) ein 17-Jähriger als vermisst gemeldet. Wie die Polizei Ebermannstadt berichtet, hatten Verwandte die Polizei verständigt, nachdem er ohne Erlaubnis das Haus seiner Eltern verlassen hatte.

Nach einer zweistündigen Suche fand eine Polizeistreife den Jugendlichen am Kriegerdenkmal am Michelsberg. Gegenüber der Polizei erklärte er, dass er nur frische Luft schnappen wollte und es ihm gut ginge. Anschließend übergaben die Beamten ihn wieder in die Obhut seiner Eltern.

Vermisster Jugendlicher verstößt gegen Ausgangssperre

Da der 17-Jähriger allerdings das Haus kurz nach Mitternacht verlassen hatte, verstieß er mit seinem Spaziergang gegen die Ausgangssperre. Die Polizisten ermitteln nun gegen den Jugendlichen wegen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz.

