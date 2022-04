Glamping-Trend hält in Deutschland weiter an: Handwerkerhof Fränkische Schweiz bietet einzigartige Luxus-Unterkünfte in Frankens beliebtester Urlaubsregion

Nachdem in Deutschland der Reise-Trend des luxuriösen Campings in den letzten Jahren immer populärer geworden ist, hält der Glamping-Boom auch in diesem Jahr weiter an. Zahlreiche Varianten des Glampings bieten Abenteuerlustigen, die gleichermaßen in der Natur und glamourös Campen wollen, eine neue Reiseform, die sich auch in Franken an einer immer größeren Beliebtheit erfreut. So gibt es auch hier zahlreiche Unterkünfte, die ein außergewöhnliches Camping-Abenteuer mit dem ultimativen Luxus-Trip kombinieren. Ein solches Urlaubsparadies findet sich auf dem Handwerkerhof Fränkische Schweiz bei Gräfenberg (Landkreis Forchheim) wieder.

Whirlpool und Lagerfeuer – Schlafen im Schäferwagen Merino

Auf dem Handwerkerhof Fränkische Schweiz in Oberfranken können Gäste zwischen zwei Schäferwagen entscheiden, die für zwei bis maximal drei Personen ausgelegt sind. Die Schäferwagen stehen auf einem Handwerkerhof, inmitten von 60 bis 80 Jahre alten Obstbäumen und bieten Ruhe, Entspannung und die unmittelbare Nähe zur Natur. Neben den beiden Schäferwagen steht zusätzlich ein Ferienhaus auf dem Hof zur Verfügung.

Die Innenausstattung bietet alles, was man zum Übernachten braucht. Praktischerweise ist der Schäferwagen Merino minimalistisch geprägt - die Materialien für Möbel und Inventar bieten jedoch einen sehr hochwertigen Komfort. Neben einer Dusche und einem WC im Bad bietet er einen Küchen- und Sitzbereich, welcher beispielsweise mit Sitz- und Essgelegenheiten, Kühlschrank, Spülmaschine oder Kochfeld ausgestattet ist. Im Schlafbereich findet sich neben dem Bett auch ein Flachbildschirm wieder.

Im Außenbereich des Schäferwagen Merino lädt eine 15 Quadratmeter große Terrasse zum Verweilen ein. Sie bietet einen Sonnenschutz, Sitzgelegenheiten und eine Feuerschale mit Grillrost. Darüber hinaus hat man beim Schäferwagen Merino die Möglichkeit, die Nutzung eines Whirlpools hinzuzubuchen.

Durchatmen und Relaxen im Schäferwagen Skudde

Der Schäferwagen Skudde bietet einen sehr ähnlichen Komfort, wie der Schäferwagen Merino. Beide Schäferwagen sind annähernd gleich ausgestattet und unterscheiden sich nur optisch, in Farbe und Dekor. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Glamping-Unterkünften ist, dass man beim Schäferwagen Skudde nicht die Möglichkeit hat, einen Whirlpool hinzuzubuchen.

Beide Schäferwagen sind ganzjährig buchbar. Die Mindestaufenthaltsdauer beträgt jedoch zwei Tage. Darüber hinaus besteht ausschließlich für Kinder die Möglichkeit, am Schäferwagen zu zelten.

Neben der Nähe zu diversen fränkischen Städten gilt die Lage des Handwerkerhofs einen guten Ausgangspunkt für zahlreiche Ausflugsziele in der Fränkischen Schweiz. Hierzu zählen unter anderem die Sommerrodelbahn in Pottenstein oder der Freizeitpark Betzenstein.

Kontakt:

Internet: Handwerkerhof Fränkische Schweiz

Adresse: Höfles 4, 91322 Gräfenberg

Telefon: +49 175 2464804

E-Mail: info@handwerkerhof-fränkische-schweiz.de

