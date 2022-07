Am Dienstagmittag (5. Juli 2022) fuhr eine 63-jährige Motorradfahrerin in Begleitung ihres vorausfahrenden Mannes auf der Kreisstraße von Sollenberg nach Gräfenberg. An der Einmündung zur B4 wollte sie nach rechts in Richtung Hiltpoltstein abbiegen.

Nachdem sie einem anderen Fahrzeug die Vorfahrt gewährt hatte, bog die Bikerin nach rechts ab. Dabei beschleunigte sie vermutlich zu stark und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Schwerer Unfall an der B4: Motorrad gerät in Gegenverkehr

Von dort kam ihr ein 35-jähriger Paketzusteller entgegen, der noch eine Vollbremsung hinlegte. Die Bikerin stieß trotzdem frontal mit ihm zusammen und blieb schwerverletzt auf der Straße liegen. Durch das Geräusch des Aufpralls wurde ihr vorausfahrender Mann aufmerksam gemacht und wendete sofort.

Die anschließend hinzugerufenen Rettungskräfte und der Notarzt leiteten sofort Erstversorgungsmaßnahmen ein und ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzte in die Chirurgie nach Erlangen.

Die alarmierte Feuerwehr Gräfenberg sperrte die Unfallstelle großräumig ab und richtete eine Umleitung ein. Am Motorrad entstand ein Totalschaden, während der Gesamtschaden des Unfalls etwa 14.000 Euro beträgt.

Mehr Blaulicht-Meldungen aus der Region: 35-Jährige stürzt beim Klettern in der Fränkischen Schweiz ab - in Sandalen und ohne Helm am Fels unterwegs

Vorschaubild: © KOKALA VIEW/Adobe Stock (Symbolbild)