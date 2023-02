Vermisstensuche in Oberfranken : 51-Jährige aus Gößweinstein verschwunden

: 51-Jährige aus Gößweinstein verschwunden Gesuchte könnte sich in hilfloser Lage befinden

Polizei Ebermannstadt veröffentlicht Öffenlichtkeitsfahndung

Die Polizeiinspektion Ebermannstadt hat am Donnerstag (2. Februar 2023) eine Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben: Vermisst wird die 51-jährige Anita Edl aus Gößweinstein (Landkreis Forchheim). Die Dame wurde am vergangenen Wochenende vermisste gemeldet. Zuletzt wurde sich laut Polizeiangaben am Freitag, 27. Januar 2023, an ihrer Wohnadresse in Gößweinstein gesehen.

Gößweinstein: Anita Edl vermisst - Aus gesundheitlichen Gründen eventuell in hilfloser Lage

Die Polizei weist darauf hin, dass sich die Vermisste aufgrund gesundheitlicher Probleme in einer hilflosen Lage befinden könnte. Intensive Suchmaßnahmen nach der Frau durch Beamte der Polizei Ebermannstadt, Diensthundeführern und der örtlichen Feuerwehr Gößweinstein seien bislang ohne Erfolg verlaufen.

So wird die Vermisste beschrieben:

Die Gesuchte ist etwa 1,75 Meter groß

auffällig schlank

hat kurzes blondes Haar

und ist Brillenträgerin

Sie dürfte zu Fuß unterwegs sein

und ist eventuell mit einer blauen Jacke

und grauer Hose bekleidet.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann oder die 51-Jährige in den vergangenen Tagen gesehen hat, wird gebeten, sich Polizeiinspektion Ebermannstadt unter 09194 7388-0 zu melden.

