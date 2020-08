Gößweinstein vor 1 Stunde

Absage

Gößweinstein sagt den Weihnachtsmarkt ab

Corona-bedingt fällt der Weihnachtsmarkt in Gößweinstein in diesem Jahr aus. Der Markt hatte sich seit der Verlegung 2018 in die Burgenstraße und Burg zu einem Publikumsmagneten entwickelt.