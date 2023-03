Ein Mitarbeiter des Baumarktes in der Balthasar-Neumann-Straße stellte am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr fest, dass Einbrecher gewaltsam in das Gebäude gelangt waren. Die Täter hatten es vorrangig auf den Tresor abgesehen, scheiterten jedoch daran, ihn zu öffnen. Sie flüchteten unerkannt.

Ob bei dem Einbruch etwas gestohlen wurde, ist nun Teil der Ermittlungsarbeit des Fachkommissariats für Eigentumsdelikte bei der Kriminalpolizei Bamberg. Die Diebe hinterließen einen Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Wer hat in der Zeit von Montag, gegen 19 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich des Baumarktes in der Balthasar-Neumann-Straße in Gößweinstein gesehen oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Rufnummer 0951/9129-491 entgegen.

Vorschaubild: © Rafael Classen rcphotostock.com/pexels.com