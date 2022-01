Eine verletzte Person und mindestens 8000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmittag (28. Januar 2022) auf der Staatsstraße zwischen Stadelhofen und Kleingesee im Landkreis Forchheim ereignet hat.

Ein 68-Jähriger wollte mit seinem Fahrzeug an der Einmündung von Allersdorf kommend nach links auf die Staatsstraße in Richtung Kleingesee abbiegen. Dabei übersah er allerdings eine aus Stadelhofen kommende 67-jährige Autofahrerin, die auf der Vorfahrtstraße in Richtung Kleingesee unterwegs war.

Unfall bei Gößweinstein: Fahrzeuge stoßen beim Abbiegen zusammen

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge in einen angrenzenden Acker geschleudert. Die 67-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle wurde von den örtlichen Feuerwehren für die Dauer der Unfallaufnahme abgesichert.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Tobias Seelinger/Adobe Stock