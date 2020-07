Geheimtipp im Kreis Forchheim: das "Kopfeichenland"

2010 begann der Landschaftspflegeverband Forchheim das Projekt "Kultur- und Naturlandschaft mit Kopfeichen am Hetzleser Berg". Die Abschlussveranstaltung dazu fand nun im Sportheim Hetzles statt. Vorsitzender Claus Schwarzmann begrüßte hierzu zahlreiche Gäste, darunter den Forchheimer Landrat Hermann Ulm, MdL Michael Hofmann (beide CSU), die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden, Projektmanager Leonhard Anwander sowie die Landwirte und Flächeneigentümer. Vorsitzender Schwarzmann lobte das Projekt, das erst auf fünf Jahre begrenzt war und 2015 um weitere fünf Jahre verlängert wurde. Gefördert wurde das Projekt vom Bayerischen Naturschutzfonds mit 500.000 Euro. Ziel des Projekts war, erläuterte Schwarzmann, die Lebensräume von Flora und Tierwelt am Hetzles zu erhalten sowie zu fördern. "Die uralten Kopfeichen am Hetzleser Berg sind eine echte Besonderheit in unserem Landkreis und darüber hinaus", sagte Schwarzmann. Neben der kulturhistorischen Bedeutung stellen diese Bäume auch einen wichtigen Lebensraum für viele Tierarten, besonders für holzbewohnende Käfer dar.

Eher als Geheimtipp

Landrat Hermann Ulm betonte, dass der Landkreis Forchheim für seine zahlreichen Naturschönheiten und die Fränkische Schweiz nicht ohne Grund ein lohnenswertes Reiseziel ist. "Der Hetzleser Berg jedoch gilt unter Kennern eher als Geheimtipp", meinte Ulm. Das Projekt dient auch dem Erhalt der Kultur- und Naturlandschaft am Westrand des Hetzleser Berges mit seinen Flachlandmähwiesen, Bächen, Streuobstwiesen und Hecken. Für die Einheimischen wurde so ein Teil ihrer Heimat bewahrt, und den Bewohnern aus dem Städtedreieck Nürnberg/Fürth/Erlangen diene die überaus reich strukturierte Landschaft der Erholung.

Totholz und Höhlen

Die zum Teil Jahrhunderte alten Bäume weisen hohe Totholzanteile, Faulstellen und Höhlen auf, die vielen Insekten, höhlenbrütenden Vogelarten und Fledermäusen Lebensraum bieten. Im morschen Holz leben viele seltene Käfer, darunter EU-weit gefährdete Arten wie der Emerit oder der Große Rosenkäfer. Die Kopfeichen am Hetzleser Berg beherbergen die größte Eremitenpopulation in Bayern. Bis zu 245 xylobionte (holzbewohnende) Käfer und viele weitere Insekten- und Schmetterlingsarten nutzen die Eichen als Lebensraum, genauso wie Spechte, Siebenschläfer und zahlreiche weitere Vogel- und Tierarten. "Die hiesigen Kopfeichen können diesen Lebensraum bieten", erklärte Leonhard Anwander, "da sie hier gehäuft und landschaftsprägend auftreten." Da die Austriebe der ungepflegten Kopfeichen im Lauf der Zeit immer schwerer würden, drohen die Bäume auseinanderzubrechen. Ein turnusmäßiger Rückschnitt sei deshalb wichtig. "Wir haben die Eigentümer der Bäume bei diesen Pflegemaßnahmen, die freiwillig sind, unterstützt", berichtete der Geograf Anwander.

Hunderte Bäume gepflanzt

Insgesamt wurden in der Projektphase 720 Kopfeichen und 900 Streuobstbäume gepflegt und 600 Hochstämme gepflanzt, was mit 320.000 Euro von Landschaftspflege und Naturpark gefördert wurde. Mit mehr als 120 Landwirten und Flächeneigentümern wurde zusammengearbeitet. Zudem wurden Fachkartierungen zu Käfern in Kopfeichen und Streuobst, Obstsorten, Brutvögeln und Nachtfaltern durchgeführt sowie intensiv an der Umsetzung des FFH-Managementplans mitgearbeitet. "Das Alleinstellungsmerkmal dieses Gebietes in Deutschland gilt es besonders zu erwähnen", sagte Schwarzmann. Auch künftig will sich der Landschaftspflegeverband für den Erhalt der Kopfeichen einsetzen. Die Häufung vieler alter Kopfeichen in der direkten Vernetzung mit Hecken, Streuobstwiesen, blütenreichen Mähwiesen in einer kleinräumigen Landschaft sind der ideale Lebensraum für eine vielfältige Fauna und Flora. Aber auch der kulturhistorische Aspekt ist nicht zu vernachlässigen, bildete doch die Nutzung der Kopfeichen die Basis für einen ganzen Industriezweig in der Region. "Am Hetzleser Berg haben mich die knorrigen Kopfeichen von Anfang an fasziniert", gestand Anwander, "und bald wurde mir klar, der Hetzlas hat noch weit mehr an Natur zu bieten." Er führte die Gäste zu den schönsten Plätzen im "Kopfeichenland" am Hetzles.